Danimarka'da koronavirüse yakalanan vizonların ardından bu kez kediler itlaf edildi.

İngiltere'de ise salgın tedbirlerine tepki vardı. Tedbirleri protesto eden göstericilere polisin müdahalesi sert oldu, en az 150 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de can kaybı can kaybı 58 bini aştı. Artan can kaybına rağmen alınan tedbirler tepki çekti. Başkent Londra'daki protestolarda göstericiler, tedbirlerin kaldırılmasını istedi. Gösteride en az 150 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de aşı sürecinin sağlıklı yönetilebilmesi için kritik bir adım atıldı. İş dünyasından sorumlu bakan yardımcısı Nadhim Zahawi aşıdan sorumlu bakan olarak atandı. Zahawi, koronavirüs aşısının dağıtımı ve takibinden sorumlu olacak.

İtalya’da bir günde 26 bin 323 yeni vaka kaydedildi. Günlük can kaybı 686, toplam can kaybı ise 54 bin 363 oldu. Ülkede salgının başından bu yana 1 milyon 564 bini aşkın kişi koronavirüse yakalandı.

Virüs bulaşan kediler itlaf edildi

Vaka sayısının 78 bini aştığı Danimarka'da milyonlarca vizonun ardından virüs bulaşan kedilerin de itlaf edildiği açıklandı. Kedilerin, itlaf edilen vizonlarla aynı çiftlikte olduğu belirtildi. Kaç kedinin itlaf edildiği konusundaysa bilgi verilmedi.

Hırvatistan'da son 24 saatte 4 bine yakın yeni vaka görüldü. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan ek tedbirler yürürlüğe girdi. Restoran, kafe ve spor salonları kapatıldı, ibadet yerlerine kişi sınırlaması getirildi.