Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı ABD'de 13 milyon 458 bini, Hindistan'da 9 milyon 364 bini, Brezilya'da 6 milyon 238 bini ve Rusya'da 2 milyon 242 bini geçti.

Amerika Birleşik Devletleri salgında 3'üncü ve en ağır dalgayı yaşıyor. Son 24 saatte 205 bin 550 kişi daha koronavirüse yakalandı. Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri, 3 hafta içinde 60 bin can kaybı yaşanabileceği tahmininde bulundu.

Amerikan ilaç firması Pfizer'in geliştirdiği aşının, dağıtım merkezlerine gönderilmek üzere United Airlines havayolu şirketinin uçuşlarıyla ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi.

DSÖ: Koronavirüsün Çin'den çıkmadığını söylemek spekülasyondan ibaret olur

Dünya Sağlık Örgütü, sürü bağışıklığına ulaşılması için, tüm ülkelerde nüfusun yüzde 70'inin aşılanması gerektiğini açıkladı. Salgının Wuhan'dan önce başka yerlerde görüldüğü iddiası da gündeme geldi. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, "Koronavirüsün Çin'den çıkmadığını söylemek spekülasyondan ibaret olur" ifadesini kullanıldı.

İngiltere'de salgın önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" adlı grubun üyeleri, ulusal karantinaya rağmen Londra'nın farklı bölgelerinde bir araya gelerek gösteri düzenledi.

27 bin 100'ün üzerinde yeni vakanın tespit edildiği Rusya'da, maske kullanımına yönelik denetimler sıklaştırıldı. Maske takmayanlara 40 bin ruble yani 4 bin 100 lira para cezası kesilecek.

İtalya'da Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzalayacağı kararla, Lombardiya, Piyemonte ve Kalabriya bölgelerinin risk seviyelerinin, kırmızı ile anılan yüksek riskli kategoriden, orta-yüksek riski ifade eden turuncu kategoriye geçirileceği, turuncu kategoride bulunan Ligurya ve Sicilya'nın ise sarı renkle gösterilen "orta riskli" gruba dahil edileceği bildirildi.

Ukrayna ve Azerbaycan'da en yüksek günlük vaka sayısı

Ukrayna'da son 24 saatte 16 bin 294 kişide virüs tespit edilmesiyle "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçti. Ülkede, toplam vaka sayısı 709 bin 701'e çıktı.

Azerbaycan'da 4 bin 212 yeni vaka ile "bugüne kadarki en yüksek günlük rakam" kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 114 bini aştı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 8 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama, 30 Kasım'dan 13 Aralık'a kadar 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Hırvatistan'da vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan ek tedbirler gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girdi. En az üç hafta uygulanacak tedbirler kapsamında ülke genelindeki restoran, kafe ve spor salonları kapatılırken, ibadet yerlerine de kişi sınırlaması getirildi, toplu taşımanın yüzde 40 kapasite ile hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Endonezya Teknoloji Bakanı Bambang Brodjonegoro, çalışmaları devam eden yerel aşının gelecek yıl sonunda kullanıma hazır olmasını beklediklerini ifade etti.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri B Grubu'ndaki İtalya-Kuzey Makedonya karşılaşması, Kuzey Makedonya ekibindeki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.