Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir alışveriş merkezinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaliforniya'nın başkenti Sacramento'daki Arden Failr Mall isimli alışveriş merkezinde dün bir saldırganın ateş açması sonucu 19 yaşındaki bir kişinin olay yerinde, 17 yaşındaki diğer kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
Sacramento polisi, yaptığı açıklamada, ülkede alışveriş sezonunun açıldığı gün kabul edilen "Kara Cuma (Black Friday)" nedeniyle büyük yoğunluğun yaşandığı bir alışveriş merkezini seçen saldırganın kimliğinin henüz belirlenemediği bilgisini paylaştı.
Etiketler: ABD
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