Ocak ayı sıcaklıkları, Avrupa'daki bazı ülkelerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Sekiz ülkede ulusal rekor, üç ülkede bölgesel rekorlar kaydedildi.

Pazar günü Varşova, Polonya 18.9 dereceyi gördü, İspanya Bilbao ise 25.1 derece ile ortalamanın 10 derece üzerine çıktı.

Avrupa'da ılıman hava, Kuzey Amerika'da 60'tan fazla kişinin ölümüne neden olan ölümcül kış soğuğunun ardından geldi.

Ancak Atlantik'in Avrupa yakasında, yılın başında birçok yerde hava ılıktı.

Hollanda, Lihtenştayn, Litvanya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Danimarka ve Belarus'ta sıcaklıklar ulusal rekorlar kırdı.

Almanya, Fransa ve Ukrayna'da ise bölgesel rekorlar geldi.

1 Ocak'ta Varşova'da kaydedilen sıcaklık, bir önceki ayın rekorundan 4 derece daha yüksekti ve Belarus'un rekoru, bir önceki rekorun yaklaşık 4,5 derece üzerinde 16,4 derece oldu.

İspanya'da, Bilbao'daki yeni yıl sıcaklıkları temmuz ayı ortalamasına eşitti.