Fransa'nın Bayonne kentinde bir kişi cami önünde ateş açtı. Eski asker olduğu belirtilen saldırgan, caminin önündeki bir aracı da ateşe verdi.

Saldırıda yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan saldırganın, Fransa'da aşırı sağcı lider Le Pen'in partisi ile bağlantısı olduğu öğrenildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de de, bir camiye İslam düşmanlığı içeren mektup gönderildi. Posta yoluyla gönderilen mektup polise teslim edildi.

Bir kez daha hedef olmaması için, caminin ismi açıklanmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TRT Haber

