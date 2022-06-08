İngiltere'de havalimanı personeli eksikliği nedeniyle uçuş iptalleri sürüyor. Bugün de British Airways, Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan 100'den fazla uçuşunu iptal ederken, Gatwick Havalimanı'ndaki sorunlar deneniyle Easy Jet ve Wizz Air de bazı uçuşlarını gerçekleştiremiyor.

Gatwick Havalimanı çıkışlı iptal edilen uçuşlar arasında Kopenhag, Dubrovnik ve Nice uçuşları da bulunuyor. Ayrıca İtalya'da havalimanı trafik kontrol görevlerinin grevleri nedeniyle İngiltere çıkışlı onlarca uçuş iptal edildi. Son dakikada iptaller nedeniyle binlerce kişinin havalimanlarında beklediği görülüyor.

Ülkede seyahat sektörü, personel sıkıntısı ve hastalık izinlerinden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya. Personel eksikliğinin de büyük ölçüde Kovid-19 salgını dönemi işlerine son verilenlerin yeni iş buldukları ve havacılık sektörüne yeniden dönmek istememelerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Diğer bir unsur ise Brexit nedeniyle Avrupalı çalışanların ülkelerine geri dönmeleri ve yenilerin de ağır vize şartları dolayısıyla gelememeleri olarak öne çıkıyor. İngiliz hükümeti ise havacılık sektörünü salgın sonrası için yeterli hazırlık yapmamakla suçluyor.

Fransa

Fransa'da Paris Charles De Gaulle Havalimanı personelinin grevi nedeniyle sabah uçuşlarının dörtte biri iptal edildi.

Fransız basınında yer alan habere göre, birçok sendikanın çağrısıyla başkent Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı personeli grevi nedeniyle saat 07.00-14.00 arası uçuşların dörtte biri yapılamadı. Grevdeki çalışanlar enflasyona karşı ücretlerine 300 avro zam istiyor.

Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), hava yolu şirketlerinden saat 07.00-14.00 arası uçuş sefer sayılarını azaltmalarını talep etti.

Belçika

Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları, sendikaların grev tehdidinin ardından yaz döneminde sefer sayısını düşürmeye karar verdi.

Sendikalar, uçuş ekiplerinin dinlenme süreleri, çalışma saatleri, iş yükleri ve ücretleriyle ilgili sorunlar nedeniyle özellikle tatil döneminde greve gidilebilecekleri uyarısında bulunuyordu. Bu ikazın ardından Brüksel Havayolları, yaz döneminde çalışanların iş yükünü hafifletmek için Avrupa genelinde 148 uçuşunu iptal ettiğini açıkladı.

İptal edilen uçuşlar günde birkaç sefer yapılan veya alternatif uçuşların bulunduğu yerler arasından seçildi.

Şirket, iptal kararının personel sıkıntısıyla ilgili olmadığını, bu durumdan yolcuların yüzde birinden azının etkilendiğini, söz konusu seferlerde bileti olanlarla iletişime geçildiğini açıkladı.

Brüksel Havayollarının pilotları da haziran sonunda 3 gün greve gidebilecekleri uyarısında bulundu. COVID-19 salgını döneminde ücretleri düşürülen pilotlar, çalışma şartlarının ve ücretlerinin iyileştirilmesini istiyor.

Brüksel Havayolları ile çalışanlar arasında iş koşulları ve ücret konularındaki görüşmeler devam ediyor. Müzakerelerde uzlaşı sağlanamaması durumunda uçuşların en yoğun olacağı yaz döneminde sıklıkla grev yapılması bekleniyor.

Hollanda

Amsterdam Schiphol Havalimanı yetkilileri, nisandan bu yana devam eden yoğunluğa çözüm bulmakta zorlanıyor.

Hollanda Kraliyet Havayolları KLM'nin yer hizmetleri görevlilerinin, 23 Nisan sabahı başlattığı grev sona ermesine rağmen geçen haftaki Pentikost tatili yoğunluğu sebebiyle KLM, günlük 50'ye yakın uçuşunu iptal ettiğini duyurmuştu.

Devam eden yoğunluğu azaltmak için uçuşu 4 saatten fazla olan yolcular havalimanı dışında bekletiliyor.

KLM'nin, hafta başından itibaren planlı uçuşlara geri döndüğü açıklamasına rağmen havalimanındaki güvenlik kuyrukları ve rötarlar devam ediyor.