Avrupa'da acil durum alarmı: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak

Fransa Meteoroloji Kurumu (Meteo-France), ülkedeki bölgelerin yarısından fazlasında en yüksek seviyeli hava uyarısının geçerli olduğunu, yüzlerce okulun kapatılması yönünde karar alındığını ve pazartesi günü Bordeaux kentinde termometrelerin 42 dereceyi gösterdiğini bildirdi.

Sıcak hava dalgasıyla ilişkilendirilen bir olayda, ülkenin güneyindeki Carpentras kasabasında iki ve dört yaşlarındaki iki çocuk aile araçlarının içinde ölü bulundu. Benzer şekilde Almanya, İtalya, İsviçre ve Lüksemburg'daki yetkililer de kırmızı alarm verdi.

Yükselen sıcaklıkların, Sahra Çölü'nden kuzeye doğru hareket eden ve etkilenen bölgeler üzerinde sıcak havayı hapseden sıcak hava dalgasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Meteorologlar, mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.

Bilim insanları, tekrarlayan sıcak hava dalgalarının küresel ısınmanın bir işareti olduğunu vurgularken, Meteo-France Fransa'da 1947'den bu yana kaydedilen 51 sıcak hava dalgasından 34'ünün 2000 yılından sonra, 26'sının ise 2011'den bu yana yaşandığına dikkat çekti.

Farklı ülkelerde ekstrem hava koşulları ve can kayıpları yaşanıyor

Kıtadaki diğer ülkelerde de benzer zorluklar yaşanıyor:

İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (Aemet), mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyreden ve bazı bölgelerde 44 dereceye ulaşması beklenen "aşırı yüksek" sıcaklıklar konusunda uyardı. Bask Bölgesi için kırmızı alarm verilirken, San Sebastian'da sıcaklığın mevsim normallerinin yaklaşık iki katı olan 40 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor.

İtalya; Milano, Torino, Venedik, Bologna, Floransa ve Roma'nın da aralarında bulunduğu 12 şehir için günlerdir süren 35 derece üzerindeki sıcaklıkların ardından kırmızı alarm verdi.

Almanya'da sıcaklıkların 38 dereceye kadar yükseldiği hafta sonunda, yüzme esnasında meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), bazı bölgelerde sıcaklıkların 38 dereceye ulaşabileceği tahminleri üzerine çarşamba ve perşembe günleri için İngiltere ve Galler'in bazı kesimlerine nadir görülen bir kırmızı sıcaklık uyarısı yayımladı.

Yunanistan'ın merkezindeki Akraifnio yakınlarında, sıcak, kuru hava ve şiddetli rüzgarların ardından başlayan bir orman yangını ana otoyolun geçici olarak kapatılmasına neden oldu.

Belçika'da IRM meteoroloji enstitüsü önümüzdeki hafta için rekor sıcaklıklar tahmin ederken, demiryolu işletmesi sıcaklık nedeniyle pazartesi ve salı günleri bazı yoğun saat tren seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Kıtanın birçok bölgesinde sıcaklıkların çarşamba günü zirve yapması beklenirken, Paris için 41 derece tahmini yapılıyor.

Başkentte pazartesi günü bazı tren hatlarında seferler azaltıldı. Fransa ulusal demiryolu işletmesi SNCF, hassas durumdaki kişilere bu hafta tren yolculuğundan kaçınmaları veya seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu.

Eğitime ara verildi, önlemler artırıldı

Fransa Eğitim Bakanlığı, ülkede 845 okulun kapatıldığını, 1800 okulda ise öğrencilerin dersleri erken bitirmesine izin verildiğini açıkladı. Ancak bir milyondan fazla lise öğrencisi, sıcak havaya rağmen bakalorya sınavının sözlü finallerine girmeye devam ediyor.

Meteo-France tarafından verilen kırmızı alarm, hayati tehlike oluşturabilecek koşullarda halka son derece dikkatli olmalarını tavsiye eden en yüksek uyarı seviyesini temsil ediyor.

Ülkedeki onlarca diğer bölgede ise ikinci en yüksek seviye olan turuncu alarm uygulanıyor ve bu durum ülke genelinde yaklaşık 63 milyon kişiyi etkiliyor.

Fransa hükümeti, hafta sonu göl ve nehir gibi gözetimsiz alanlarda 13 kişinin boğularak hayatını kaybetmesi üzerine halka buralarda serinlemeye çalışmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Güneybatıdaki Gironde bölgesinde yerel yetkililer, pazar günü yaşları 80 ile 95 arasında değişen üç kişinin kısen yoğun sıcaklık nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.