Teknoloji devi Oracle yapay zeka hamlesiyle 21 bin çalışanını işten çıkardı

Yazılım ve bulut bilişim firması tarafından paylaşılan verilere göre, 31 Mayıs 2026 itibarıyla tam zamanlı çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki 162 bin seviyesinden yaklaşık 141 bine geriledi.

Raporda, "Operasyonlarımız genelinde yapay zeka teknolojilerinin konuşlandırılması iş gücümüzde azalmaya yol açtı ve bu durum gelecekte de devam edebilir" ifadesine yer verildi.

Şirket iş gücünün yaklaşık yüzde 13'üne denk gelen bu tenkisat, veri merkezleri gibi yapay zeka altyapılarına yüz milyarlarca dolar harcayan teknoloji firmaları arasındaki genel eğilimin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Son aylarda Amazon ve Facebook'un çatı şirketi Meta da yapay zekaya büyük yatırımlar yaparken binlerce çalışanını işten çıkardı. İstihdam takip firmalarının tahminlerine göre, sektör genelinde son bir yılda 100 binden fazla teknoloji çalışanının işine son verildi.

Yeniden yapılanma maliyeti 1,8 milyar dolar oldu

Kıdemli personelin internet ortamındaki paylaşımlarına göre Oracle, nisan ayında "önemli" ölçüde işten çıkarma gerçekleştirdi, ancak bu operasyonun tam boyutu yıllık rapor sunulana kadar açıklanmadı.

Şirket, söz konusu kesintilerin son bir yılda yaklaşık 1,8 milyar dolar kıdem tazminatı ve diğer yeniden yapılanma maliyetine yol açtığını bildirdi.

Bu rakam, bir önceki mali yıldaki 374 milyon dolarlık yeniden yapılanma faturasına göre ciddi bir artışı temsil ediyor.

Yeniden yapılanma çalışmalarının "kesintilere yol açabileceği" uyarısında bulunan Oracle, bu sürecin belirli rollerde vasıflı iş gücü sıkıntısı doğurabileceğini ve kazançları etkileyebilecek bir verimlilik kaybıyla sonuçlanabileceğini kaydetti.

Teknoloji devleri arasında yapay zeka yarışı

Yapay zeka devleri OpenAI ve Meta için veri merkezleri kurma yarışında olan Oracle'ın, bu yıl altyapı çalışmalarına en az 50 milyar dolar harcamayı planladığı kamuoyuna yansımıştı.

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan ve aynı zamanda Oracle'ın baş teknoloji sorumlusu olarak görev yapan Larry Ellison tarafından kurulan şirket, yapay zekaya yatırım yaparken iş gücünü azaltan tek aktör değil.

Google, Amazon ve Meta bu yıl teknolojiye toplu olarak yaklaşık 650 milyar dolar aktarmayı planlıyor. Dünya çapında 1,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan Amazon, gelecek yıl yapay zeka yatırımlarına 200 milyar dolar harcayacağını açıklayarak büyük teknoloji şirketleri arasında ilk sırada yer aldı.

E-ticaret ve teknoloji devi, birkaç turda yaklaşık 30 bin çalışanını işten çıkaracağını da duyurdu.