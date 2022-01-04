AB, iklim değişikliğinin çevresel etkilerine karşı Avrupa kıtasını dönüştürme planı olan Yeşil Mutabakat kapsamında ormanları genişletme stratejisi yürütüyor.

Bu çerçevede ekolojik ilkeler göz önünde bulundurularak kıtada 2030'a kadar 3 milyar yeni ağaç dikilmesi planlanıyor. Böylece orman alanlarının genişletilmesinin yanı sıra biyoçeşitlilik kaybının durdurulması ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.

Kuruluşlar kaç ağaç dikildiğini AB Komisyonuna bildirecek

AB Komisyonu, bunun için sivil toplum kuruluşları, şirketler, çevre örgütleri, kamu kurumları ve belediyelerin yanı sıra arazi sahipleriyle iş birliği yapıyor. Ağaç dikimi yapan kuruluşlar, kaç ağaç dikildiğini AB Komisyonuna bildiriyor. Komisyonun hazırladığı ve internetten takip edilen bir sayaçta, bugüne kadar kim tarafından nerede kaç ağaç dikildiği görülüyor.

Bahar aylarında Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların da diktikleri ağaçların sayısını bildirebilmesi ve bunların sayısının sayaca dahil edilmesi planlanıyor. Şu an itibarıyla sayaca göre 1 milyardan fazla ağaç dikildi.

AB Komisyonunun verilerine göre, AB ülkelerinde 2010-2015 yıllarında her yıl ortalama 300 milyon ağaç dikildi. Bu sayının ikiye katlanmasıyla 3 milyar ağaç hedefinin kolayca tutturulacağı hesaplanıyor.