Seçim sonuçlarına göre aşırı sağın güçlenip güçlenmeyeceği, Brexit sürecinin nasıl gelişeceği merak edilen konular arasında.

Avrupa Birliği'nde Parlamento seçimi heyecanı yaşanıyor. Genç yaşlı milyonlarca kişi sandık başına gitti.

Avrupalı seçmenler 751 parlamento üyesini belirlemek için oy kullandı.

Son gününde Almanya, Fransa ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 20 ülkede seçime ilgi yoğundu.

Avrupa Birliği'nin en kalabalık ülkesi Almanya'da bin 380 aday, 96 sandalye için yarışıyor. Ülkede bir çok kesim sonuçlar konusunda endişeli. Seçim sonuçlarının en çok merak edildiği ülkelerden biri olan Almanya'da iktidar partilerinin olası oy kaybı, aşırı sağın güçlenmesi pek çok siyasi gelişmeyi tetikleyebilir.

Yaklaşık 50 Türk kökenli adayın yarıştığı seçimde 3 kişinin şansı yüksek.

Belçika'da 2 seçim bir arada

Belçika'da ise seçim maratonu zorluydu. AB'ye ev sahipliği yapan Belçika'da 2 seçim heyecanı birden yaşandı. Belçikalı seçmenler hem Avrupa Parlamentosu seçimleri için, hem de Federal Milletvekillerini seçmek için sandığa gitti.

Belçika'nın dışında da aynı anda birden fazla seçim yapan ülkeler var. Litvanya'da genel seçimler, Yunanistan'da ise yerel seçimlerin ilk turu Avrupa Parlamentosu seçimleri ile birlikte yapıldı.

Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı da sandık başında. Avrupa Parlamentosu için DEB Partisi'nden 42 Türk aday, yerel seçimler için ise 7 Türk aday yarışıyor.

Bulgaristan'da da seçmenler sandık başındaydı. 2007 yılında Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan, 4. kez Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılıyor. 6 milyonu aşkın seçmen ülkeyi Avrupa Parlamentosu'nda temsil edecek 17 milletvekili seçiyor. Çoğunluğunu Türk ve Müslüman üyelerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi ve DOST Partisi 17'şer adayla seçimlere girdi.

İngiltere ve Hollanda'da 24 Mayıs'ta, İrlanda ve Çekya'da 25 Mayıs'ta oy verme işlemi tamamlanmıştı.

Kaynak: TRT Haber