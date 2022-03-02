İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 artarak 7.375 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 6.327 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 azalışla 8.140 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 24.204 puanda bulunuyor.

Dolar/Rus rublesi paritesi, dün 119,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 2,3 düşüşle 108,2 seviyelerinden işlem görüyor.

Risk algısı yüksek

Rusya-Ukrayna savaşında, çatışmaların artmasıyla yıkıcı evrelere geçildiği endişesi küresel piyasalarda risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Analistler, savaşın şiddetlenmesiyle birlikte ekonomi üzerinde etkisinin de arttığını kaydederek, pay piyasalarında bu etkinin görüldüğünü ifade etti.

Dün açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin, Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya'ya yönelik kararlaştırdığı yaptırımları uyguladığını dile getirdi.

Bugün, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, Yarıyıllık Para Politikası Raporu'nu sunması planlanan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle yapacağı toplantının da takip edileceğini kaydetti.