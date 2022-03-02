Ukrayna'da saldırıların şiddeti artarken, Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırımları giderek ağırlaşıyor.

Bu kapsamda Rusya'nın en önemli şirketlerinden de arka arkaya Avrupa'daki operasyonları durdurma kararları geliyor.

Karşılıklı yaptırımların etkisiyle küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığı ve oynaklığın sürdüğü gözlenirken, artan emtia fiyatları ve devreye alınan sert yaptırımların küresel ekonomik büyümeye ne şekilde etki edeceğine dair endişeler de belirginleşti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,13 azalarak 3.484 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,16 artarak 2.704 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,68 azalışla 26.393 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 115,2 seviyesine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,63 düşüşle 55.321 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,84 kayıpla 22.342 puanda seyrediyor.