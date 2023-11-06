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Dünya
AA 06.11.2023 20:16

Avrupa Birliği: İsrail, AB için dost ve müttefiktir

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail'in, AB'nin her zaman dost ve müttefiki olduğunu vurgulayarak, sivillerin hedef olmaması için her türlü tedbirin alınması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği: İsrail, AB için dost ve müttefiktir
[İsrail'in saldırısının ardından enkazdan çıkarılan bir çocuk. Han Yunus, Gazze | Fotoğraf: AA]

Michel, AB büyükelçilerinin yıllık konferansının açılış konuşmasında, Gazze'deki durumu değerlendirdi.

"İsrail, AB için dost ve müttefiktir" diyen Michel, İsrail'in, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak kendini savunma hakkını her zaman destekleyeceklerini vurguladı.

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Öte yandan Michel, "Sivillerin hedef olmaması için her türlü tedbirin alınması gerekiyor. Buna uluslararası personel ve tıbbi personel de dahildir." diye konuştu.

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Geçen hafta düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde yapılan insani ateşkes çağrısını yineleyen Michel, gelecekte kalıcı barışın ancak iki devletli çözüm temelinde müzakereler yoluyla olacağının altını çizdi.

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Charles Michel, "Ayrıca bir barış konferansı düzenlenmesini teşvik etmeye de hazırız." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 158 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 61 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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