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Dünya
AA 06.11.2023 19:35

Lübnan: İsrail'in çocukları ve sivilleri öldürmesi savaş suçudur

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, İsrail'in sivilleri, çocukları, gazetecileri ve sağlık görevlilerini öldürmesinin savaş suçu olduğunu söyledi.

Lübnan: İsrail'in çocukları ve sivilleri öldürmesi savaş suçudur
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Buhabib, ülkesinin "İsrail'in Lübnan'ın güneyinde çocukları ve sivilleri öldürmesiyle ilgili" Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Buhabib, "İsrail'in çocukları ve sivilleri öldürmesi, aileleri, çocukları, sağlık görevlilerini ve gazetecileri kasten hedef alma politikasını açıkça yansıtan bir savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

İsrail’in dün Lübnan’ın güneyindeki Aynata beldesi yakınlarında sivil bir araca düzenlediği hava saldırısında 3’ü çocuk 4 sivilin öldüğü belirtilmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati de olayın ardından İsrail'in saldırısını "küresel vicdanda yeni bir leke" şeklinde değerlendirerek, BM'ye şikayette bulunacaklarını söylemişti.

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