Parçalı Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.11.2023 18:14

İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerem kentinde bir araca ateş açarak 4 Filistinliyi öldürdü, bir Filistinliyi de ağır şekilde yaraladı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail Özel Kuvvetlerinin Tulkerem kentinde bir araca ateş açtığını belirtti.

Araçta bulunanların vurulduğunu aktaran görgü tanıkları, söz konusu kişilerin sağlık durumlarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tulkerem'deki saldırıda 4 Filistinlinin öldürüldüğü, göğsünden yaralanan 14 yaşındaki bir Filistinli gencin ise ağır yaralandığı ve durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinlilerin, 20 yaşındaki Mümin Said Belavi, 25 yaşındaki İzzeddin Raid Avvad, 22 yaşındaki Cihad Şehadeh ve 20 yaşındaki Kasım Muhammed Recep olduğu bilgisi verildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "saldırı hazırlığındaki bir grubun hedef alındığı" öne sürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 159 Filistinli yaşamını yitirdi.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
İsrail her 10 dakikada 1 çocuk öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:02
Kassam Tugayları: Son 48 saatte 27 İsrail askeri aracını imha ettik
22:59
Polonya'da hükümet kurma görevi mevcut Başbakan Morawiecki'ye verildi
22:56
Stoltenberg: NATO, Orta Doğu'daki durumu çok yakından izliyor
22:40
Kayseri’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı
22:34
Hukuk mezunları öncelikle hukuk mesleklerine giriş sınavına girecek
22:04
Adana'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İsrail askerleri "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı
İsrail askerleri "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nı yeniden bombaladı
İsrail Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nı yeniden bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ