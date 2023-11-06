İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi öldürdü

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail Özel Kuvvetlerinin Tulkerem kentinde bir araca ateş açtığını belirtti.

Araçta bulunanların vurulduğunu aktaran görgü tanıkları, söz konusu kişilerin sağlık durumlarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tulkerem'deki saldırıda 4 Filistinlinin öldürüldüğü, göğsünden yaralanan 14 yaşındaki bir Filistinli gencin ise ağır yaralandığı ve durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinlilerin, 20 yaşındaki Mümin Said Belavi, 25 yaşındaki İzzeddin Raid Avvad, 22 yaşındaki Cihad Şehadeh ve 20 yaşındaki Kasım Muhammed Recep olduğu bilgisi verildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "saldırı hazırlığındaki bir grubun hedef alındığı" öne sürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 159 Filistinli yaşamını yitirdi.