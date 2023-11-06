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Dünya
AA 06.11.2023 19:27

Lübnan'dan İsrail'e roketlerle saldırı düzenlendi

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'e yaklaşık 30 roketle saldırı düzenlendiğini ve buna karşılık, atışların yapıldığı noktaların topçu ateşiyle vurulduğunu bildirdi.

Lübnan'dan İsrail'e roketlerle saldırı düzenlendi
[Temsili fotoğraf: AA]

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Lübnan topraklarından atılan yaklaşık 30 roket nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, roketlerin atıldığı noktaların topçu atışıyla vurulduğu duyuruldu.

Öte yandan Lübnan'daki Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik işlediği katliama karşı Lübnan'dan İsrail'e doğru 16 roketin fırlatıldığını duyurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise, İsrail ordusu topçu birliklerinin Blida ve Meys el Cebel beldeleri çevrelerini vurduğu aktarıldı.

Lübnan Hizbullahı da İsrail'e ait, sınır üzerinde yer alan er-Rahib askeri noktasının güdümlü füze ve uygun silahlarla hedef alındığını açıkladı.

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