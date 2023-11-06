Gazze'de mezarlıklar yetmiyor: Boş araziler toplu mezara dönüştü

Canların yalnızca sayılardan ibaret olduğu bir coğrafya...

Tabutların olmadığı, kefenlerin yetmediği cenazeler...



İsrail'in saldırıları ile Gazze Şeridi'nde insanlığın hiçe sayıldığı bir tablo oluştu.



Cenazeler de bu tabloyu net olarak ortaya koyuyor.

Bombardımanın hayattan kopardığı sivilleri defnetmek için kentteki mezarlıklarda yer kalmadı. Binaların arasında artık toplu mezarlar var.



Hayatını kaybedenler boş arazilere defnediliyor. Masumların cansız bedenleri evlerin arasında toprağa veriliyor.

TRT Arabi muhabiri Sami Barhoum da Gazze'de yakınlarını toprağa verdi



TRT Arabi muhabiri Sami Barhoum da o toplu mezara yakınlarını defnedenler arasındaydı.

Kuzenini toprağa verdikten sonra mezarların arasında bölgedeki o acı manzarayı anlattı...