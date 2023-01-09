AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Stefano Sannino, İranlı Büyükelçi'yi çağırarak, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell adına 7 Ocak'ta Muhammed Mehdi Keremi ile Seyid Muhammed Hüseyni'nin ülkedeki protestolarla bağlantılı olarak idam edilmesi hakkında AB'nin dehşete düştüğünü bildirdi.

Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, İran Büyükelçisi Dehgani ile görüşen Sannino, protestoculara idam cezası verilmesinin durdurulmasına yönelik AB'nin çağrısını tekrarladı.

Sannino, AB'nin her halükarda ölüm cezasına karşı durduğunu hatırlatarak, İran'ın eylemlerine karşı AB'nin ve üye ülkelerin birlik içinde olduğunu belirtti.

İngiltere, İran'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran'da Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı 2 kişinin daha idam edilmesi nedeniyle İran'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mehdi Hüseyin Matin'i Bakanlığa çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin, İran rejimine defalarca hem alenen hem de doğrudan İranlı yetkililer nezdinde ölüm cezasına son verilmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, "Bugün İran Maslahatgüzarını hafta sonu tanık olduğumuz menfur infazları mümkün olan en güçlü şekilde kınamak için Bakanlığa çağırdım. İran rejimi, acımasız baskı kampanyasına son vermeli ve halkının endişelerini dinlemeye başlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İranlı Maslahatgüzara, İngiltere'nin idam cezasına her koşulda karşı olduğunun aktarıldığı belirtildi.

İngiltere, İran'da Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı idama mahkum edilen Muhsin Şikari'nin cezasının infaz edilmesi nedeniyle İranlı Maslahatgüzarı Aralık 2022'de de Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.