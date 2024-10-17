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Dünya
AA 17.10.2024 03:53

Avrupa Birliği düzensiz göçle mücadele için Senegal'e destek verecek

Avrupa Birliği (AB), Avrupa'ya düzensiz göçü engellemesi için Senegal'e 30 milyon avro destekte bulunacak.

Avrupa Birliği düzensiz göçle mücadele için Senegal'e destek verecek

Senegal'in başkenti Dakar'da gazetecilere açıklama yapan AB Komisyonunun Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Üyesi Jutta Urpilainen, Senegal hükümetinin talebi üzerine AB'nin, bu ülkeden Avrupa'ya yasa dışı göçün engellenmesi için 30 milyon avroluk destek paketini onayladığını duyurdu.

Urpilainen, paketin, Senegalli yetkililerin göçmenlere yardım etme kapasitesini güçlendirmek ve insan kaçakçılığıyla mücadele için kullanılacağını belirtti.

AB, halihazırda Senegal'in düzensiz göçle mücadelesine katkı için 5,75 milyon avroluk projeyi finanse ediyor.

Atlantik kıyısında yer alan Senegal, Avrupa'nın Afrika'ya en yakın toprağı İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na kaçak yollarla geçmek isteyenlerin ana çıkış noktalarından birini oluşturuyor.

Senegallilerin yanı sıra komşu ülkelerden gelen göçmenler, derme çatma balıkçı tekneleriyle Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışıyor.

"Ya İspanya ya ölüm"

Yerel dil Volofçada "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelen "Barça wala Barshak" ifadesi de Senegalli gençler arasında giderek artan kaçak göç sorununu özetleyen ifadelerin başında geliyor.

Dakar açıklarından Kanarya Adaları'na ulaşmak için açık denizde ortalama 938 deniz mili (1700 kilometre) katetmek gerekiyor.

Senegal açıklarından adalara ulaşmak, çıkış noktasına bağlı olarak 4 ila 7 gün sürüyor.

Açık denizde başlayan bu yolculuk, yüzlerce kişiyi taşıyan derme çatma teknelerin genelde Moritanya açıklarında alabora olmasıyla sonuçlanıyor.

İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras, bu yılbaşından 31 Mayıs'a kadar, Afrika'dan kaçak yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 5 bin 54 kişinin öldüğünü ya da kaybolduğunu duyurmuştu.

Örgüt, bu rakamın, geçen yılın aynı döneminde kaydedilenden çok daha fazla olduğuna dikkati çekmiş ve her gün ortalama 33 kişinin kaybolduğu ya da hayatını kaybettiğini vurgulamıştı.

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