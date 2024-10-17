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Dünya
AA 17.10.2024 03:31

Nijer'de sömürge döneminden kalan cadde ve meydan isimleri değiştirildi

Nijer'de Fransız sömürge döneminden kalan cadde ve meydanların isimleri, Afrikalı tarihi şahsiyetlerin adlarıyla değiştirildi.

Nijer'de sömürge döneminden kalan cadde ve meydan isimleri değiştirildi

Gençlik ve Kültür Bakanlığı tarafından alınan kararla, başkent Niamey'de birçok cadde ve meydan yeniden isimlendirildi.

Gençlik ve Kültür Bakanı Amadou Abdourahaman, başta Niamey olmak üzere birçok kentteki cadde, meydan ve bulvarların, halka sömürge döneminde çekilen acı ve eziyetleri hatırlatan isimler taşıdığını söyledi.

Buna göre, eski Fransa Cumhurbaşkanı "Charles De Gaulle" adını taşıyan bulvar, Nijer'in bağımsızlığında önemli rol oynayan isimlerden "Djibo Bakary" olarak adlandırıldı.

Yine Niamey'de Fransız komutan Parfait-Louis Monteil'in taş duvara kazınmış portresi kaldırılarak, yerine Burkina Faso'nun efsanevi lideri Thomas Sankara'nın portresi yerleştirildi.

"Francophonie Meydanı"nın adı da Burkina Faso, Nijer ve Mali'nin oluşturduğu "Sahel Devletleri İttifakı Meydanı" olarak değiştirildi.

Nijer'de 1961'de Fransız besteci Maurice Albert Thiriet tarafından yazılan "La Nigerienne" adlı milli marşın yerine, Haziran 2023'te ülkenin sömürgecilikle mücadelesine atıfta bulunan "Vatanın Onuru İçin (Pour l'honneur de la Patrie)" isimli marş kullanılmaya başlanmıştı.

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