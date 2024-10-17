Katil İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı: 7 sivil öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneydeki Tayrdaba kasabasına düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail'in ülkenin güneyindeki Habbuş kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği ve evin tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Haberde ayrıca İsrail'in son 3 saatte Lübnan'ın doğu ve güneyindeki kasabalara 15'ten fazla hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Hükümete bağlı Acil Durum Komitesinin dünkü raporunda, İsrail'in son 24 saat içinde çoğu güneyde olmak üzere Lübnan'ın çeşitli bölgelerine 138 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtilmişti. Raporda, saldırıların başlangıcından bu yana düzenlenen hava saldırısı sayısının 10 bin 150'ye çıktığı kaydedilmişti.

İsrail'in düzenlediği saldırıda, Lübnan Kızılhaç'ı görevlisi 2 kişi yaralandı

Lübnan Kızılhaçından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Ceviyya beldesine düzenlenen saldırıların ardından sağlık ekiplerinin Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile iletişime geçerek bölgeye intikal ettiği belirtildi.

Kızılhaç'a ait 2 ambulansın saldırılara maruz kalan bölgeye gelerek yaralılara ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.

Bölgenin hedef alınması neticesinde şarapnel isabet etmesi sebebiyle Kızılhaç bünyesinde görev yapan 2 sağlık görevlisinin hafif yaralandığı belirtildi.

Sağlık ekiplerinin, Cebel Amil Hastanesine döndüğü, yaralananların tedavi altına alındığı ve durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun 13 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki Sarbin beldesine düzenlediği hava saldırısında Lübnan Kızılhaç'ı ilk yardım ekibinden 4 kişi yaralanmıştı.

Hizbullah, Lübnan sınırındaki çatışmalarda İsrail askerlerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu

Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırında meydana gelen çatışmalarda İsrail askerlerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah mensuplarının, Nebatiye vilayetinin El-Kavzah beldesinde sınırın sıfır noktasında İsrail askerleriyle çatıştığı belirtildi.

Meydana gelen çatışmalarda, füzelerle hedef alınan İsrail askerlerinin öldürüldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ölen ve yaralanan İsrail askerlerinin sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 367 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 367 kişi öldü, 11 bin 88 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.