Çok Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.10.2024 03:00

TİKA Moldova'nın sağlık altyapısına destek sağlıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova'nın protez alanında tek olan Deneysel Protez, Ortopedi ve Rehabilitasyon Merkezi (CREPOR) bünyesindeki rehabilitasyon bölümünü yeniledi.

TİKA Moldova'nın sağlık altyapısına destek sağlıyor

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ve CREPOR işbirliğinde sağlık alanında proje hayata geçirildi.

Projeyle, CREPOR'un rehabilitasyon bölümünün kapsamlı tadilatı gerçekleştirilerek, buraya mobilya ve tıbbi ekipman temin edildi.

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, bu kapsamda düzenlenen törende, Moldova'yı birçok alanda desteklemeye çalıştıklarını belirterek, "TİKA'nın hayata geçirdiği projelerle somut sonuçlar elde etti." ifadesini kullandı.

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Muhammed Ünal da TİKA Kişinev Program Koordinasyon Ofisinin açıldığı 1994'ten bu yana Moldova'da 50'si sağlık alanında olmak üzere 500'e yakın projenin hayata geçirildiğini bildirdi.

CREPOR'daki 40 yatak kapasiteli rehabilitasyon bölümünün tadilatını yaptıklarını dile getiren Ünal, bunun, tedavi gören hastaların günlük yaşantılarına hızlı dönmelerine katkıda bulunacağını kaydetti.

TİKA Moldova'nın sağlık altyapısına destek sağlıyor

"TİKA ve Türkiye'ye minnettarız"

CREPOR Müdürü Veronika Lebedinskiy ise gerçekleştirilen projenin önemine işaret ederek, "22 yıldır tadilat görmeyen bölümde yapılan çalışmalar sonucunda hastalar için olanaklar sunuldu. Bundan dolayı TİKA ve Türkiye'ye minnettarız." dedi.

Tadilatı yapılan bölümde ülkedeki savaş gazilerine de hizmet sunulduğuna dikkati çeken Lebedinskiy, "Gazilere de daha iyi koşullarda hizmet vereceğimizden dolayı mutluyum." ifadesini kullandı.

TİKA Moldova'nın sağlık altyapısına destek sağlıyor

Törene, Moldova parlamentosunun Sağlık ve Sosyal Güvenlik Komisyon Başkanı Adrian Belıy, milletvekili Boris Marcoci, Moldova Başbakanlığında gazilerden sorumlu Danışman Konstantin Covrig de katıldı.

2. Dünya Savaşı mağdurlarının protez ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan fabrikayı da bünyesinde barındıran CREPOR'da, 11 bini Afganistan ve Transdinyester gazisi olmak üzere 55 binden fazla savaş gazisine hizmet veriliyor.

Engellilerin de tedavi gördüğü merkezde, çeşitli tıbbi hizmetler sağlanıyor.

ETİKETLER
Moldova TİKA Balkanlar
Sıradaki Haber
Katil İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı: 7 sivil öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:56
Avrupa Birliği düzensiz göçle mücadele için Senegal'e destek verecek
03:35
Nijer'de sömürge döneminden kalan cadde ve meydan isimleri değiştirildi
02:25
Katil İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı: 7 sivil öldü
02:09
Gazze'de 200 bin Filistinli yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun yaşıyor
01:56
Ankara'da trafik kazası iki kardeşi ayırdı
01:46
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Guterres'in ortak zemin olmadığını dile getirmesi önemli
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye düzenlediği saldırılar sonrası kentteki yıkım görüntülendi
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye düzenlediği saldırılar sonrası kentteki yıkım görüntülendi
FOTO FOKUS
Akaryakıt istasyonunda otomobil yangını
Akaryakıt istasyonunda otomobil yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ