TİKA Moldova'nın sağlık altyapısına destek sağlıyor

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ve CREPOR işbirliğinde sağlık alanında proje hayata geçirildi.

Projeyle, CREPOR'un rehabilitasyon bölümünün kapsamlı tadilatı gerçekleştirilerek, buraya mobilya ve tıbbi ekipman temin edildi.

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, bu kapsamda düzenlenen törende, Moldova'yı birçok alanda desteklemeye çalıştıklarını belirterek, "TİKA'nın hayata geçirdiği projelerle somut sonuçlar elde etti." ifadesini kullandı.

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Muhammed Ünal da TİKA Kişinev Program Koordinasyon Ofisinin açıldığı 1994'ten bu yana Moldova'da 50'si sağlık alanında olmak üzere 500'e yakın projenin hayata geçirildiğini bildirdi.

CREPOR'daki 40 yatak kapasiteli rehabilitasyon bölümünün tadilatını yaptıklarını dile getiren Ünal, bunun, tedavi gören hastaların günlük yaşantılarına hızlı dönmelerine katkıda bulunacağını kaydetti.

"TİKA ve Türkiye'ye minnettarız"

CREPOR Müdürü Veronika Lebedinskiy ise gerçekleştirilen projenin önemine işaret ederek, "22 yıldır tadilat görmeyen bölümde yapılan çalışmalar sonucunda hastalar için olanaklar sunuldu. Bundan dolayı TİKA ve Türkiye'ye minnettarız." dedi.

Tadilatı yapılan bölümde ülkedeki savaş gazilerine de hizmet sunulduğuna dikkati çeken Lebedinskiy, "Gazilere de daha iyi koşullarda hizmet vereceğimizden dolayı mutluyum." ifadesini kullandı.

Törene, Moldova parlamentosunun Sağlık ve Sosyal Güvenlik Komisyon Başkanı Adrian Belıy, milletvekili Boris Marcoci, Moldova Başbakanlığında gazilerden sorumlu Danışman Konstantin Covrig de katıldı.

2. Dünya Savaşı mağdurlarının protez ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan fabrikayı da bünyesinde barındıran CREPOR'da, 11 bini Afganistan ve Transdinyester gazisi olmak üzere 55 binden fazla savaş gazisine hizmet veriliyor.

Engellilerin de tedavi gördüğü merkezde, çeşitli tıbbi hizmetler sağlanıyor.