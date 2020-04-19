Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin 60 kişide daha COVID-19'un görülmesiyle vaka sayısının 42 bin 853'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 234 kişinin daha iyileştiği, ölü sayısının 48 artarak 361'e çıktığı ifade edildi.

Başkent Moskova'da vaka sayısı 3 bin 570 artarak 24 bin 324'e ulaştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, yaklaşık 132 bin kişinin gözetimde tutulduğunu, bugüne kadar 1 milyon 900 binin üzerinde test yapıldığını açıkladı.

Kırgızistan'da 48 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, 48 kişinin daha virüs test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla vaka sayısının 554'e, iyileşenlerin sayısının 133'e yükseldiğini bildirdi.

Bişkek OHAL Sorumlusu Almazbek Orozaliyev, olağanüstü hal uygulamasını ihlal eden 57 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Ülkede salgın nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Kazakistan'da 46 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 46 kişinin daha COVID-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı bin 661'e, 4 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 382'e yükseldi.

Öte yandan, başkent Nur Sultan'da ressamlar, bir apartmanın duvarına, salgınla mücadele eden doktorlara destek amacıyla "elinde güvercin tutan bir doktorun" resmini çizdi.

Ressamlardan Kristina Bekmurzayeva, karantina döneminde çevrim içi konserler veren sanatçılar gibi kendilerinin de resimle salgınla mücadele edenlere destek vermek istediklerini dile getirdi.

Özbekistan'da vaka sayısı bin 495 oldu

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Avazbek Hacımetov, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu diğer ülkelerde 73 Özbek vatandaşında COVID-19 tespit edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 26 artarak bin 495 olduğu, COVID-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 5'e yükseldiği kaydedildi.

194 kişinin iyileştiği Özbekistan'da, 70 binden fazla kişi karantinada tutuluyor.

Ermenistan'da 43 yeni vaka

Ermenistan'da 43 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı bin 291'e ulaştı.

COVID-19 nedeniyle bugüne kadar 20 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 545 kişi iyileşti, 726 hastanın tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da 8 kişi daha öldü

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 343 artarak 5 bin 449'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 347'ye, ölü sayısı 8 artarak 141'e çıktı.

Gürcistan'da ölü sayısı 4'e yükseldi

Gürcistan hükümetinin COVID-19'la ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede 9 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 397'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 86'ya, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1 artarak 4'e çıktığı ifade edildi.