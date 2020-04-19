Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da, din adamları salgından kurtulmak üzere dua etmek için bir araya geldi.

Al-i İmran Suresi okundu

İmam Mourad Selmi, Kuran-ı Kerim'den Al-i İmran suresini okuyarak, salgının son bulması için dua etti.

İmam Selmi, "Biz Müslümanlar bu sevgili toprakların ayrılmaz bir parçasıyız, bu hastalık için Allah'a dua ediyoruz." dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Belediye Başkanı da katıldı

Carpi kentindeki Martiri Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanı Alberto Bellelli de hazır bulundu.

Bellelli, "Bugün salgının bizi zorladığı acı deneyimleri yaşıyoruz. Dini ve kültürel duyarlılığa sahip bir toplulukla dua ediyoruz. Haftalardır bu korkunç virüse karşı ellerinden geleni yapan tüm çalışanlar, yalnız değilsiniz." dedi.