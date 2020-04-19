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Libya'da UMH Hafter'e ait İHA'yı düşürdü
[Fotoğraf: Alahrar (Arşiv)]
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler Misrata kentinin doğusunda Halife Hafter milislerine ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
Libya Ordusu Sözcüsü Muhammed Kanunu, Misrata'nın doğusundaki Ebukureyn hattında saldırı hazırlığında olan bir İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.
Halife Hafter milisleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Çin'den alınan Wing Loong 2 İHA'ları kullanıyor.
Daha önce UMH birlikleri çok sayıda İHA düşürmüştü. Wing Loong 2, yüksek irtifalardan keşif ve gözetleme yapabiliyorken, saldırı düzenleyebilmek için irtifasını düşürmesi gerekiyor.
Etiketler: Libya UMH Birleşik arap emirlikleri Wing Loong MisrataSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 10:15
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