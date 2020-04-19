Libya Ordusu Sözcüsü Muhammed Kanunu, Misrata'nın doğusundaki Ebukureyn hattında saldırı hazırlığında olan bir İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

Halife Hafter milisleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Çin'den alınan Wing Loong 2 İHA'ları kullanıyor.

Daha önce UMH birlikleri çok sayıda İHA düşürmüştü. Wing Loong 2, yüksek irtifalardan keşif ve gözetleme yapabiliyorken, saldırı düzenleyebilmek için irtifasını düşürmesi gerekiyor.