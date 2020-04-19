Uluslararası gemi hareketlerinin takip edildiği "Marine Traffic" isimli internet sitesine göre, 9 Nisan'da Çin'in güneyindeki Sanya kıyısından açılan bir araştırma gemisi, cuma günü Malezya kara sularına girerek Malezya'nın devlete ait petrol şirketi Petronas'ın bir gemisine yaklaştı.

Konuya ilişkin internet haber sitesi Benar News'e konuşan Malezya Deniz Güvenliği Kurumu (APMM) Genel Direktörü Mohd Zubil Mat Som, iddiaları doğrulayarak, "Bu hamlenin hangi amaçla yapıldığını bilmiyoruz ama Çin'in yaptığı şey, hukuka aykırıdır." ifadesini kullandı.

Mohd Zubil, Çin gemisinin Petronas gemisine yaklaştığı bölgenin Malezya kara sularına ait olduğunu vurgulayarak, "Burası bizim sularımız ve kendi kara sularımız dahilinde bütün faaliyetleri kontrol etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Son haftalarda ülkeler arası hareketliliğin sürdüğü Güney Çin Denizi'nde, 3 Nisan'da Vietnam'a ait bir balıkçı teknesi batırılmış, tekneyi "Çin'e ait bir geminin batırdığı" iddia edilmişti.

"Güney Çin Denizi" sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.