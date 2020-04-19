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Endonezya'da maden çöktü: 9 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Endonezya’nın Batı Sumatra eyaletinde yasa dışı işletilen bir altın madeninin çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin Güney Solok bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle kaçak altın madeni ocağında göçük yaşandı.
Güney Solok Emniyet Sorumlusu Imam Yulisdianto, arama kurtarma çalışmalarında, göçük altında kalan 1'i kadın 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.
Maden ocağının, bölge sakinlerince kaçak işletildiğini ifade eden Yulisdiant o, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Kuzey Sulawesi eyaletinin Bolaang Mongondow bölgesinde, 26 Şubat 2019'da kaçak altın madeninde meydana gelen heyelanda 27 kişi yaşamını yitirmişti.
Etiketler: maden madende göçükSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 09:24
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