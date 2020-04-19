COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 600 bin 6 kişi iyileşti.

En fazla iyileşen sayısı Almanya'da

COVID-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de de 77 bin 62 kişi hastalığı yendi.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla 88 bin ile Almanya, 74 bin 797 ile İspanya, 68 bin 285 ile ABD, 55 bin 987 ile İran, 44 bin 927 ile İtalya ve 35 bin 983 ile Fransa oldu.

Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 2 milyon 332 bin 456'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 160 bin 784 kişi hayatını kaybetti.

Halen tedavi gören 1 milyon 571 bin 666 aktif enfekte vaka bulunuyor.