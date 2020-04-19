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Moritanya'da aktif COVID-19 vakası kalmadı
[Fotoğraf: AA]
Moritanya'da ülkede şu ana kadar görülen 7 vakadan son ikisinin de iyileştiği ve aktif yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası kalmadığı açıklandı.
Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalara 2 defa yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, COVID-19 vakalarıyla temas ettiği belirlenen 752 kişiye karantina uygulamasının sürdüğü kaydedildi.
Ülkede şu ana kadar 913 test yapıldığı aktarılan açıklamada, bu testlerde 4'ü kadın, 3'ü erkek 7 vaka tespit edildiği, bunlardan 1'inin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.
Moritanya, COVID-19'un Avrupa'da yayılmaya başlaması üzerine yurt dışından gelenlere yönelik 14 günlük karantina uygulamasını başlatan ilk Afrika ülkelerinden biri olmuştu.
Etiketler: moritanya koronavirüs karantina covid-19Son Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 06:37
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