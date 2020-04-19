Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, Johns Hopkins University
Rusya'da rekor vaka artışı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 60 artarak 42 bin 853'e ulaştı.
Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 6 bin 60 kişilik artış yaşandı.
Bu artışın, ülkede şu ana kadar kaydedilmiş en yüksek günlük artış olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, hayatını kaybedenlerin sayısının 48 artarak 361'e ulaştığı kaydedildi.
Dünya genelinde ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 160 bin 952'ye ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 331 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 11:36
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