Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 849 kişide daha COVID-19 görülmesiyle vaka sayısının 68 bin 622’ye çıktığı bildirildi.

Yeni vakaların yüzde 46'sında salgın belirtileri bulunmadığına işaret edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının 677 artarak 5 bin 568'e, ölü sayısının 60 artarak 615’e ulaştığı belirtildi.

Salgının etkisinin en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 2 bin 957 artarak 36 bin 897’ye yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, yaklaşık 161 bin kişinin gözetimde tutulduğunu, son 24 saatte 150 bin olmak üzere bugüne kadar 2 milyon 500 binden fazla test yapıldığını açıkladı.

Ukrayna'da vaka sayısı 7 bin 647 oldu

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 477 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 7 bin 647’ye, iyileşenlerin sayısı 601’e, ölü sayısı da 6 artarak 193'e çıktı.

Ülkede toplam vakaların 1458'inin sağlık personeli olduğu kaydedildi.

Moldova'da ölü sayısı 82'ye çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, ölü sayısı 2 artarak 82’ye yükseldi.

94 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 755 oldu.

Ülkede COVID-19 görülen kişi sayısı 2 bin 926 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da vaka sayısı 2 bin 334

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 83 artarak 2 bin 334'e, taburcu olanların sayısı da 17 artarak 568'e yükseldi.

Salgından 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 22 oldu.

Nur Sultan Valiliği, 433 vakanın bulunduğu başkent Nur Sultan'da COVID-19 hastası 92 yaşındaki kadının iyileştiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, vatandaşlarını Kazakistan Müslümanları Dini İdaresinin (KMDİ) önerilerini takip ederek, salgınla mücadelede sorumlu davranmaya ve birlik olmaya çağırdı.

KMDİ, vatandaşlara ramazanda toplu dini etkinliklere katılmama çağrısı yapmıştı.

Ermenistan'da ölü sayısı 27 oldu

Ermenistan'da 73 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 1596'ya ulaştı.

728 kişinin iyileştiği ülkede ölü sayısı da 3 artarak 27'e yükseldi.

Bugüne kadar 16 bin 551 testin yapıldığı Ermenistan'da 841 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan’da 43 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 43 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 1778'e belirtildi.

Açıklamad a, aralarında 3 aylık bebeğin de bulunduğu 21 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısının 582' ye çıktığı kaydedildi.

Şimdiye kadar salgından 7 kişinin yaşamını yitirdiği Özbekistan’da 210 bin test yapılırken 92 bin kişi de karantina altında tutuluyor.

Gürcistan'da vaka sayısı 434 oldu

Gürcistan hükümetinin salgınla mücadele amacıyla oluşturduğu internet sitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 434'e, iyileşenlerin sayısının da 114'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede bugüne kadar salgı n nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Kırgızistan'da vaka sayısı 656'ya çıktı

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, COVID-19 vaka sayısının 25 artarak 656'ya, taburcu edilenlerin sayısının 322'ye çıktığını belirtti.

12 kişinin durumunun ağır olduğunu dile getiren Usenbayev, 327 hastanın tedavisi sürdüğünü söyledi.

Usenbayev, günlük test sayısının 3 bin 925 olduğuna işaret ederek, şimdiye kadar 44 bin 201 test yapıldığını aktardı.

Bişkek Olağanüstü Hal Sorumlusu (OHAL) ve İçişleri Bakan Yardımcısı Almazbek Orozaliyev de OHAL kurallarını ihla l eden 88 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Orozaliyev, geçici işlerle ilgilenen kişilerin çalışmasına izin vermeyi planladıklarını söyledi.

Kırgızistan'da yurt dışındaki vatandaşların tahliyesi sürerken Türk Havayolları uçağıyla 349 Kırgız vatandaşı Türkiye'den Bişkek'e getirildi.

Ülkede COVID-19'dan 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Tacikistan

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tacikistan Temsilcisi Galina Perfilieva, Tacikistan'da laboratuvarda doğrulanmış COVID-19 vakasının saptanmadığını, buna rağmen ülkede hastalığın bulunmadığını kesin olarak söylemenin mümkü n olmayacağını dile getirdi.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge de örgüt uzmanlarından oluşan misyonun gelecek hafta Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Öte yandan, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin'in Kluge ile telefon görüşmesinde ülkede salgının yayılmasını önlenmede iş birliği meselelerini ele aldığı öğrenildi.

Tacik makamları, şu ana kadar ülkede virüsün tespit edilmediğini öne sürüyor.