Avustralya'nın The New Daily gazetesinin haberine göre Albanese, İngiliz mevkidaşı Sunak ve ABD Başkanı Biden ile görüşmek üzere California eyaletinin San Diego kentine gitti.

Albanese, gazetecilere yaptığı açıklamada, AUKUS savunma işbirliğiyle ilgili ABD yerel saatiyle bu akşam açıklanacak planların, ülkesinin savunma politikaları açısından "yeni bir dönemin başlangıcı" olacağını söyledi.

AUKUS liderleri, Albanese'in daha önce 13 Mart'ta yapılacağını duyurduğu toplantıda bir araya gelecek.

AUKUS Zirvesi olarak da adlandırılan toplantıda Avustralya'nın nükleer denizaltıya sahip olması ve nükleer denizaltılarda kullanılan teknolojinin paylaşılmasını içeren AUKUS anlaşmasıyla ilgili planların açıklanması bekleniyor.

Diğer yandan İngiltere Başbakanı Sunak'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "San Diego yolunda." ifadesi kullanıldı.

AUKUS anlaşması kapsamında üretilecek nükleer enerjili denizaltıların şematik çizim ve detaylarının ABD'de yapılacak üçlü zirvede duyurulacağı açıklanmıştı.

AUKUS anlaşması

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalamıştı.

3 ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı güvenlik anlaşması uyarınca Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde en az 8 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilecek.

Anlaşma uyarınca, Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltılar, Hint-Pasifik'te istikrarı desteklemek ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarının korunmasına katkı sunmak için kullanılacak.

Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanan AUKUS anlaşmasına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, "anlaşmanın bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalayacağı" eleştirisinde bulunmuştu.

AUKUS'un ardından Avustralya, "nükleer güce" ulaşmadan önce nükleer denizaltılara kavuşacak ilk ülke olarak kayıtlara geçecek.