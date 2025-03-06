Atomik saatlerle GPS 1000 kat güvenilir olacak

Bilim insanları, GPS sistemlerini ve zaman ölçümünü bin kat daha hassas hale getirebilecek yeni bir teknoloji geliştirdi. ABD’deki Purdue Üniversitesi ve İsveç’teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, atomik saatleri çok daha küçük ve kullanışlı hale getiren bir çip üzerinde çalışıyor.

Atomik saatler nasıl çalışıyor?

GPS, telefonlar ve bilgisayarlar gibi birçok cihaz, zamanı çok hassas bir şekilde ölçmek için atomik saatleri kullanır. Atomik saatler, belirli atomların düzenli olarak titreşmesini ölçerek zamanı hesaplar. Şu anda kullanılan saatler mikrodalga dalgalarına dayanıyor. Ancak yeni teknoloji, lazer kullanarak bu ölçümü çok daha hassas hale getirebiliyor.

GPS artık santimetre hassasiyetinde olacak

Bugünkü GPS sistemleri metre seviyesinde bir doğruluk sunuyor.

Yeni teknoloji sayesinde bu hata payı santimetre seviyesine kadar düşebilir. Bu, özellikle otonom araçlar, akıllı cihazlar ve bilimsel araştırmalar için büyük bir gelişme olacak. Ayrıca bu hassas zaman ölçümü, volkanik hareketler gibi doğal olayları takip etmek için de kullanılabilecek.

Atomik saatler artık taşınabilir olacak

Geleneksel atomik saatler büyük ve karmaşık, bu yüzden sadece laboratuvar ortamlarında kullanılabiliyor.Ancak geliştirilen yeni çip teknolojisi, bu saatleri çok daha küçük ve taşınabilir hale getiriyor.“Mikrotarak” adı verilen özel çipler, ışık dalgalarını düzenleyerek zaman ölçümünü daha küçük cihazlarda mümkün hale getiriyor.

Gelecekte herkes kullanabilir

Yeni çip teknolojisi sayesinde atomik saatler daha yaygın kullanılabilecek. Bilim insanları, bu gelişmenin gelecekte cep telefonları, bilgisayarlar ve GPS sistemlerinde standart hale gelebileceğini düşünüyor. Ancak bu teknolojinin tam anlamıyla hayata geçmesi için hala bazı ek bileşenlerin geliştirilmesi gerekiyor.

Bu önemli çalışma, bilim dünyasında büyük ses getirdi ve Nature Photonics adlı dergide yayımlandı.