Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atina'da yangın: Bazı bölgeler tahliye edildi
[Fotoğraf: AFP]
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyinde çıkan yangın nedeniyle bazı bölgeler tahliye edildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Ano Glifada semtinde çıkan yangın, çevre semtlere de sıçradı.
Bazı bölgelerdeki evler tedbir amaçlı boşaltılırken, yangının çıkış nedeninin araştırılması için özel ekip görevlendirildi.
Havadan ve karadan devam eden yangın söndürme çalışmaları, şiddetli rüzgar nedeniyle zor şartlarda devam ediyor.
Etiketler: Yunanistan Yangın
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