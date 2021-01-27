Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asya borsaları karışık bir seyir izledi
Yeni tip koronavirüs vaka sayısının 100 milyonu aşması, aşılama konusunda yaşanan tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişeler nedeniyle Asya pay piyasalarında karışık seyir izlendi.
Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarak 3.573 puana çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kaybederek günü 3.122 puandan tamamladı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 28.635 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 103,7 seviyelerinde bulunuyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 düşüşle 47.730 seviyelerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 29.359 puanda seyrediyor
Etiketler: Borsa Koronavirüs
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