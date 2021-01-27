Wolfe, başkanlık yemin töreni öncesinde Biden'ı taşıyan uçağın Andrews Hava Üssü'ne inme anının "tüylerini diken diken ettiğini" belirten bir tweet attı.

Tweet, sosyal medyada sağ görüşlü kullanıcıların tepkisini çekti.

Mesajın paylaşılmasından 2 gün sonra editörün gazetedeki işine son verildi.

NY Times: Wolfe, sözleşmeli çalışandı

New York Times, editörün tek bir tweet nedeniyle işten çıkarıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını savundu; Wolfe'un gazetenin tam zamanlı değil, sözleşmeli bir çalışan olduğunu bildirdi.