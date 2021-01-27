Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 10:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
New York Times, Biden yanlısı tweet atan editörü işten çıkardı
[Fotoğraf: Reuters]
The New York Times gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden yanlısı tweet paylaşan Editör Lauren Wolfe'un işine son verdi.
Wolfe, başkanlık yemin töreni öncesinde Biden'ı taşıyan uçağın Andrews Hava Üssü'ne inme anının "tüylerini diken diken ettiğini" belirten bir tweet attı.
Tweet, sosyal medyada sağ görüşlü kullanıcıların tepkisini çekti.
Mesajın paylaşılmasından 2 gün sonra editörün gazetedeki işine son verildi.
NY Times: Wolfe, sözleşmeli çalışandı
New York Times, editörün tek bir tweet nedeniyle işten çıkarıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını savundu; Wolfe'un gazetenin tam zamanlı değil, sözleşmeli bir çalışan olduğunu bildirdi.
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