Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da 982 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AFP]
Almanya’da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 982 artarak 53 bin 972’ye çıktı.
Ülkede son 24 saatte 13 bin 202 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 161 bin 169'a yükseldi.
COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı, 2 bin 547'si entübe durumda olmak üzere, 4 bin 571 oldu.
Şu ana kadar 1 milyon 921 bin 689 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.
Etiketler: Almanya Koronavirüs
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