Ülkede son 24 saatte 13 bin 202 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 161 bin 169'a yükseldi.

COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı, 2 bin 547'si entübe durumda olmak üzere, 4 bin 571 oldu.

Şu ana kadar 1 milyon 921 bin 689 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.