Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da peş peşe bombalı saldırılar: 2 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde art arda düzenlenen bombalı saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti.
Vilayetin merkezinde, motosiklete yerleştirilen bombalar patlatıldı.
Olayda 3 polis ile 7 sivil de yaralandı.
Saldırıları üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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