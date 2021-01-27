Buzulun çözülmesiyle ortaya çıkan gergedanın genç olduğu, bataklık ya da nehirde mahsur kalarak boğulduğu düşünülüyor.

Gergedanın, mahsur kaldıktan sonra muhtemelen, nesli tükenmiş dağ aslanları olan yırtıcılar tarafından kovalanıp saldırıya uğradığına inanılıyor.

14 bin yıl önce nesli tükendi

Tüylü gergedanlar, yaklaşık 14 bin yıl önce iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenmeden önce, İngiltere, Avrupa, Çin ve Güney Kore’de yaygındı.

Keşfedilen bu gergedanın yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda olduğu söylendi.

[Fotoğraf: DHA]

Gergedanın mahsur kaldığı yerdeki çamurun, 40 bin yıl boyunca kürkünü de koruduğu düşünülüyor.

[Fotoğraf: DHA]