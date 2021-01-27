Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 09:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
14 bin yıl önce nesli tükenen tüylü gergedan keşfedildi
[Fotoğraf: DHA]
Rusya’nın Sibirya bölgesindeki buzullarda 14 bin yıl önce nesli tükenen tüylü bir gergedan, bilim insanları tarafından keşfedildi.
Buzulun çözülmesiyle ortaya çıkan gergedanın genç olduğu, bataklık ya da nehirde mahsur kalarak boğulduğu düşünülüyor.
Gergedanın, mahsur kaldıktan sonra muhtemelen, nesli tükenmiş dağ aslanları olan yırtıcılar tarafından kovalanıp saldırıya uğradığına inanılıyor.
14 bin yıl önce nesli tükendi
Tüylü gergedanlar, yaklaşık 14 bin yıl önce iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenmeden önce, İngiltere, Avrupa, Çin ve Güney Kore’de yaygındı.
Keşfedilen bu gergedanın yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda olduğu söylendi.
[Fotoğraf: DHA]
Gergedanın mahsur kaldığı yerdeki çamurun, 40 bin yıl boyunca kürkünü de koruduğu düşünülüyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Rusya Bilimsel Araştırma Keşif
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