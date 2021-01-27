Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 100 milyonu aşması, aşılama konusunda yaşanan tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişeler pay piyasalarında baskıya neden olsa da fiyatlama davranışlarına bakıldığında mali teşvik beklentilerinin halen ağır bastığı görülüyor.

Bu fiyatlama, pay piyasalarında düşüşlerin sınırlı, yükselişlerin ise daha hızlı olmasını sağlarken, haber ve veriler gün içinde oynaklığın yüksek olmasına neden oluyor.

Biden'ın destek paketi açıklaması sonrası borsada sınırlı düşüş yaşandı

Dün ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık destek paketi önerisinin Cumhuriyetçilerden henüz destek bulamadığı yönündeki haberlerle New York borsasında sınırlı da olsa düşüşler görüldü.

Fed'in faizleri değiştirmesinin beklenmediğini, sözle yönlendirmede enflasyon ve istihdam vurgusuna devam edilebileceğini aktaran analistler, Powell'ın açıklamalarında gelecek dönem politikalara ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.