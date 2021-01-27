İspanya'daki 17 özerk yönetim arasında 1,2 milyon ile nüfusu en düşük bölgelerden biri olan, İbiza, Mayorka, Menorka kentleriyle ünlü Balear Adaları, salgının turizm üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı zor günler geçiriyor.

Turist sayısında yüzde 87 düşüş

Ülkenin doğusundaki Balear'da turizmin yıllık gayri safi iç hasıladaki payı doğrudan yüzde 35, dolaylı olarak yüzde 50'ye ulaşırken, salgın nedeniyle 2020'de bölgeye gelen turist sayısı, bir yıl önceki yıla oranla yüzde 87 düştü.

Turizmde 2019'da 16 milyar 510 milyon euro ile rekor gelir elde eden Balear Adaları, COVID-19'dan dolayı geçen yılki gelirinde yüzde 90'a yakın düşüş yaşadı.

İspanya genelinde otellerin en fazla kepenk kapattığı turizm bölgesi Balear olurken, 2019'da 659 olan açık otel sayısı 2020'de 235'e indi.

Açık olan otellerin doluluk oranı da ortalama yüzde 20'yi geçmedi.

Vergi indirimi bekleyenler gösteri düzenledi

Turistlere yönelik hizmet veren Balear'daki kuaför ve güzellik merkezlerinden 100'den fazlası kapandı.

Gelirlerinin yüzde 40'tan fazla düştüğünü açıklayan, açık olan kuaförler, katma değer vergisinin yüzde 21'den yüzde 10'a indirilmesi talebiyle geçen hafta gösteri yaptı.

Sağlıklı turizm koridoru sonuç vermedi

Yerel yönetimin, COVID-19'a karşı turizmi korumak için geçen yıl ortaya attığı "sağlıklı turizm koridoru oluşturma" girişimi de salgının hızlı ve kontrolsüzce yayılmasından dolayı bir sonuç vermedi.

Uzmanlar, İspanya için önemli bir tatil dönemi olan, 28 Mart-4 Nisan arasındaki Paskalya'yı da salgından dolayı kapalı geçirecek turizm sektörüyle ilgili henüz tünelin ucundaki ışığı göremedi.

2021 yazı da kaybedilmiş bir dönem olacak

Koronavirüste aşılamanın mevcut ritimle devam etmesi halinde, 2021 yazının da turizm açısından kaybedilmiş bir dönem olacağı öngörüsü var.

[2020 yazından bir görüntü | Fotoğraf: AP]

En önemli geçim kaynakları olan turizmi kaybeden Balear Adaları sakinleri, geçmişte örneği görülmemiş ve "yeni yoksulluk" olarak adlandırdıkları ekonomik kaygılar ve buna bağlı çıkan psikolojik sorunlarla mücadele ediyor.

"Yardımların yeterli olmadığı ve durumun endişe verici olduğu çok açık"

Balear Adaları Üniversitesi Profesörü ve Sosyal Araştırmalar Kurumu üyesi Maria Antonia Carbonero, COVID-19'un etkisiyle, salgın öncesine oranla yüzde 73 artışla aşırı yoksulluk sınırında olan kişilerin sayısının 33 bine ulaştığını söyledi.

Balear'da, salgından dolayı işsizliğin çok arttığını, yoksulluk sınırında 320 bine yakın kişi olduğunu vurgulayan Carbonero, "Sosyal yardımlar artsa da bu yoksulluk içindeki vatandaşların sadece yüzde 50'sini kapsıyor. Büyük çaba gösterilmesine rağmen yardımlar herkese ulaşmıyor. Yardımların yeterli olmadığı ve durumun endişe verici olduğu çok açık" dedi.

Ekonomik faaliyetlerin turizme çok bağlı olduğu bir bölgede yaşadıklarını söyleyen Carbonero, "Ekolojik tarım, yenilebilir enerji gibi turizme alternatif yeni modeller geliştirmek gerekiyor. Mayorka ve Menorka'daki ayakkabı endüstrisinin yeniden canlandırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Merkezi hükümetlerden doğrudan maddi yardım bekliyoruz"

Mayorka kentinde restoran işletmeciliği yapan ve COVID-19'dan dolayı ekonomik açıdan zor günler geçiren Alberto Jareno da şunları söyledi:

"30 yıldır yiyecek-içecek sektöründe çalışan bir aile şirketiyiz. Şu anda tüm yatırımlarımızı, her şeyimizi kaybedebiliriz. Biz sadece turizme bağlıyız, başka türlü ayakta kalamayız. Sınırda yaşayan çok fazla aile var. Yerel ve merkezi hükümetlerden doğrudan maddi yardım bekliyoruz."

30 Ocak'ta 3'üncü gösteri düzenlenecek

Balear özerk yönetim hükümetine seslerini duyurabilmek için şimdiye kadar iki gösteri yaptıklarını, 30 Ocak'ta üçüncü kez meydanlara ineceklerini belirten Jareno, şunları söyledi:

"Karanlık ve kaotik bir dönemdeyiz. Gelirimiz olmadan sürekli giderimiz var. Çöp kullanmadan çöp vergisi ödüyoruz. Şu anda tüm restoranlar kapalı. Mayısa kadar açılmayacağını da biliyoruz."

"Psikolojik sorunlarla başvuran hasta sayısı yüzde 15 arttı"

Balear Adaları Tabipler Odası Sözcüsü Doktor Miguel Lazaro da, şöyle konuştu:

"Koronavirüs vaka sayılarında en üst seviyelerdeyiz. İspanya'da salgının merkez üssüyüz. Özellikle İbiza'da durum çok vahim. Doktorlar olarak artık en üst sınırımızdayız. Sağlık personeli, hemşire eksiğimiz çok fazla. Belki hastanelerdeki yatak sayılarımızı artırabiliriz ama personel olmadıktan sonra bunun hiçbir anlamı yok."

Diğer yandan koronavirüsün neden olduğu sosyo-ekonomik sorunlardan dolayı Balear bölgesinde psikolojik sorunlarla başvuran hasta sayısının salgın öncesine oranla yüzde 15 arttığını vurgulayan Lazaro, "Bunun yüzde 25-30'lara kadar çıkması muhtemeldir. İyi durumda olan insanlar, intihar fikirleri ve girişimleriyle bağlantılı, davranış bozuklukları döngüsüne girdi" dedi.