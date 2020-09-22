Haber Giriş: Kaynak: AA
Asya borsaları geriledi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 düşüşle 3.274 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,4 azalışla 2.333 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 kayıpla 37.911 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 gerilemeyle 23.704 puanda seyrediyor.
Japonya'da resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi 104,6 seviyelerinde dünkü kapanış seviyesinin hemen altında işlem görüyor.
Etiketler: Şanghay bileşik endeksi Kospi endeksi Sensex endeksi Hang Seng endeksi Dolar/yen paritesi asya borsaları 22 eylül borsaSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 10:46
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