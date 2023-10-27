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Dünya
AA 27.10.2023 14:02

Astana'da bir caddeye "Anadolu" ismi verildi

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki merkez caddelerden birine "Anadolu" ismi verildi.

Astana'da bir caddeye "Anadolu" ismi verildi
[Fotograf: AA]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Astana'daki caddelerden birine "Anadolu" ismi verildi.

Astana'nın Nur Alem Küresi gibi gözde turistik merkezlerinin bulunduğu bölgede yer alan caddede düzenlenen törene, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Astana Valisi Yardımcısı Yeset Bayken, Otandastar Vakfı Başkanı ve Kazakistan'ın eski Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'nin yanı sıra Kazakistan Dışişleri Bakanlığı ile Astana Valiliği personeli, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kapucu, burada yaptığı konuşmada, Avrasya coğrafyasının iki ucunda yer alan iki ülke arasındaki uzun mesafeye rağmen Türkiye ile Kazakistan arasında dil, kültür ve din birlikteliği gibi ortak bağlar bulunduğunu söyledi.

Astana'da bir caddeye "Anadolu" ismi verildi

Dün Astana'daki Atatürk Parkı'nda iki ülke arasındaki manevi bağlarda önemli yer tutan Hoca Ahmet Yesevi'nin Anadolu'daki temsilcisi sayılan Yunus Emre'nin anıtının açılışını yaptıklarını belirten Kapucu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne yaklaştığımız bu günlerde açılışını yapmakta olduğumuz Anadolu Caddesi'nin de az önce özetlediğimiz Türk-Kazak birlikteliğinin güzel bir sembolü olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kapucu, Türkiye'de de büyük Kazak düşünürü Abay Kunanbayulı başta olmak üzere pek çok Kazak aydının adını taşıyan birçok anıt, park ve cadde bulunduğuna işaret ederek, "Bu tür faaliyetler sembolik değerinin ötesinde iki ülkenin tarihi ve kültürel ortak köklerini hatırlamak ve günümüzde de kültürel bağlarını sürdürmek için önem taşımaktadır." diye konuştu.

Astana Vali Yardımcısı Bayken de ülkenin başkentinde bir caddeye "Anadolu" isminin verilmesinin iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesinde önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti.

Bayken, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Astana'da bir caddenin "Anadolu" olarak adlandırılması yönünde talimat verdiğini belirterek, "Bugün hepimiz bu caddenin açılışına tanıklık ediyoruz." dedi.
 

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