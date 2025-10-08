Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
Dünya
AA 08.10.2025 14:24

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ihlal ve provokasyonlarını sürdürerek, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Müslümanların kutsal mekanı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
[Fotograf: AA]

İsrail basını, Ben-Gvir'in Yahudilerce kutsal "Sukot Bayramı"nda (Çardaklar Bayramı) Mescid-i Aksa'ya baskınına yer verdi.

İhlal ve provokasyonlarını sürdürerek Mescid-i Aksa'ya polis koruması eşliğinde giren İsrailli aşırı sağcı Bakan, "Gazze'ye yönelik saldırılarda zafer ve rehinelerin geri dönmesi için dua etmek amacıyla" Aksa'yı bastığını ifade etti.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Mescid-i Aksa'nın avlusunda yaptığı kısa açıklamayı da paylaştı.

Gazze'ye yönelik 2 senedir süren İsrail saldırılarına ve Gazze'deki her evde Mescid-i Aksa'nın bir resmi olduğuna dikkati çeken aşırı sağcı Bakan, "İki yıl sonra zafer bizim ve buranın sahibi biziz." iddiasında bulunarak provokasyonunu sürdürdü.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, Ben-Gvir'in Burak (Ağlama) Duvarı'na da giderek İsrailli aşırı sağcılarla dans ettiği görüldü.

"Çardaklar Bayramı" gibi Yahudilerce kutsal günlerde, aşırı sağcı İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinde artış yaşandığı biliniyor.

Aşırı sağcı Bakan, birçok Arap ve İslam ülkesinden gelen şiddetli eleştirilere rağmen Aksa'nın avlularına baskınlarını sürdürüyor.

Ağustosta da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Ben-Gvir, avluda kalabalık bir grupla çevrili halde telefonundan "Talmud" ayini duası okurken görülmüştü.

Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden önceden onay alındıktan sonra gerçekleştiği belirtiliyor.

Kudüs Mescid-i Aksa
