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Dünya
CBS News 19.06.2026 11:19

Aşı zorunluluğu kalktı, ABD ordusunda grip salgını başladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in grip aşısı zorunluluğunu kaldırmasının ardından, Teksas'taki Lackland Hava Kuvvetleri Üssü'nde onlarca asker gribe yakalandı. Zorunluluğun kalkmasıyla birlikte temel askeri eğitim alan kursiyerlerin aşılanma oranının yüzde 40'a kadar düştüğü belirtiliyor.

Aşı zorunluluğu kalktı, ABD ordusunda grip salgını başladı

Lackland Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan 37. Eğitim Kanadı, son üç haftadır Temel Askeri Eğitim alan kursiyerler arasında bölgesel bir grip salgını yaşandığını doğruladı.

Askeri yetkililer, salgının yayılmasını önlemek amacıyla semptom gösteren kişileri izole etmek ve tedavi etmek için acil önlemler alındığını açıkladı.

Grip belirtisi gösteren askerlere antiviral ilaç tedavisi uygulanırken, virüse maruz kalmış olabilecek diğer personelin de yakından takip edildiği bildirildi.

Söz konusu üs, Hava Kuvvetleri, Uzay Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri Rezervi ve Hava Ulusal Muhafızları'na katılan tüm sözleşmeli erlerin temel askeri eğitimini üstlenen en büyük eğitim merkezi olma özelliğini taşıyor.

Savunma bakanlığı politikası ve istisnalar

Pentagon, nisan ayında onlarca yıldır yürürlükte olan aşı zorunluluğunu iptal etmiş ve bu tür uygulamaların savaş kabiliyetini zayıflattığını savunmuştu.

Ancak yaşanan bu salgının ardından Pentagon sözcülüğü, güncellenen kılavuz kapsamında ordu, deniz, hava kuvvetleri ile bazı ulusal güvenlik ve savunma sağlığı ajanslarına operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda aşıyi yeniden zorunlu kılabilme yetkisi ve muafiyeti tanındığını duyurdu.

Bakanlık, kararların kapsamlı risk değerlendirmelerine dayandığını ve önceliğin her zaman personelin sağlığı ile operasyonel hazırlığı olduğunu vurguladı.

Şüpheli asker ölümü inceleme altında

Salgınla ilgili endişeler sürerken, üste temel askeri eğitiminin altıncı haftasında olan Keon McDaniel isimli bir kursiyerin tıbbi bir acil durum nedeniyle hayatını konuştuğu açıklandı.

Rahatsızlığı sebebiyle Brooke Ordu Tıp Merkezi'ne kaldırılan askerin ölüm nedeni hakkında resmi bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, bu acil tıbbi durumun üste yaşanan grip salgınıyla bağlantılı olup olmadığını henüz netleştirmedi.

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