ABD-İran arasında ikinci aşama: 60 günlük süreç başladı

ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptı, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralarken, sürece ilişkin teknik ayrıntılar ve diplomatik takvim netleşmeye başladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran ile yürütülecek teknik görüşmeler için hazırlıkların sürdüğü ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre seyahatinin lojistik sebeplerle şimdilik ertelendiği bildirildi. Açıklamada, Amerikan heyetinin ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır olduğu ve görüşmelerin bir an önce başlaması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Ekonomik muafiyetler ve küresel yansımalar

Mutabakatın yansımalarına ilişkin Washington'dan aktarılan bilgilere göre, anlaşma çerçevesinde İran'a başlangıçta büyük ekonomik imkanlar sunulması bekleniyor. Özellikle ABD Hazine Bakanlığı'nın küresel ekonomiyi canlandırmak amacıyla İran ham petrolü ve deniz bankacılığına yönelik yaptırımlara muafiyet getirmesi, sürecin en dikkat çekici unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Akademisyenler ve düşünce kuruluşları, bu gelişmeyi sadece bir "diplomasi zaferi" olarak değil, bölgesel arabuluculuğa (Pakistan, Katar, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan) doğru tarihi bir dönüşüm olarak nitelendiriyor.

JD Vance'ten İsrail kabinesine tepki

Mutabakatın bölgedeki yansımaları, özellikle Lübnan'da çatışmaların durdurulmasını içermesi nedeniyle İsrail tarafında farklı yorumlara neden oldu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump yönetiminin İran politikasını eleştiren İsrailli kabine üyelerine yönelik sert açıklamalarda bulundu. Vance, "Eğer İsrail kabinesinde olsaydım, dünyadaki tek müttefikime saldırmazdım." diyerek, İsrail'i koruyan silahların büyük bir kısmının Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildiğini hatırlattı. Vance ayrıca, İsrail'in saldırılarında sivillerin hayatını kaybetmesinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

60 günlük kritik süreç başladı

Müzakerelerin ikinci aşamasına geçilmesiyle birlikte başlayan 60 günlük süre zarfında, tarafların teknik detaylar üzerinde mutabık kalması bekleniyor. Trump yönetiminin, İsrail'in barış sürecini baltalamasını istemediği belirtilirken, önümüzdeki günlerde İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin seyrinin bölge jeopolitiği açısından belirleyici olacağı öngörülüyor.