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Dünya
AA 14.04.2023 16:29

Arnavutluk mahkemesi, Rusya'nın iade talebini reddetti

Arnavutluk’taki Elbasan Asliye Mahkemesi, 20 Ağustos 2022'de ülkedeki bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişiden biri olan Rus vatandaşı Svetlana Timofeeva’nın Rus makamlarınca yapılan iade talebi reddetti.

Arnavutluk mahkemesi, Rusya'nın iade talebini reddetti

Elbasan Asliye Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, mahkemenin, Rus makamlarınca Timofeeva’nın iadesi için yaptığı iade talebini reddettiği belirtildi.

Açıklamada, Timofeeva’nın da Rusya’ya iade edilmeye rıza göstermediği ve Arnavutluk topraklarında kalmayı talep ettiği aktarıldı.

Timofeeva, halihazırda Arnavutluk’ta güvenlik tedbiri kapsamında tutuklu bulunuyor.

Rus makamları, ocak ayında Timofeeva’nın, "Devlet sırrı teşkil eden bilgilerin yasa dışı elde edilmesi" suçundan aranan bir kişi olarak Arnavutluk’tan iade edilmesini talep etmişti.

Olay

Arnavutluk'ta 20 Ağustos 2022’de bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya vatandaşı Timofeeva ile Rusya ve Ukrayna vatandaşı 2 kişi daha gözaltına alınmış, bu kişilerin kullandıkları felç geçirten gaza maruz kalan iki Arnavut asker de yaralanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi 24 Ağustos'ta düzenlediği duruşmada, iki Rus ve bir Ukraynalının güvenlik tedbiri olarak tutuklanmalarına karar vermişti.

Eylül ayında ise Dıraç Temyiz Mahkemesi, 3 yabancı vatandaşın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Gözaltına alınan yabancı uyruklular, işbirliği içinde yürütülen "görevdeki memura saldırı", "gizli bilgileri verme ve bilgi edinme"den suçlanıyor.​​​​​​​

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