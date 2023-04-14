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Dünya
AA 14.04.2023 16:10

Bulgaristan'daki siyasi krizin seçim bedeli 500 milyon euroya ulaştı

Bulgaristan'da son 2 yıldır süren siyasi krizin ardı ardına getirdiği 5 erken genel seçimin maliyeti 500 milyon euroya ulaştı.

Bulgaristan'daki siyasi krizin seçim bedeli 500 milyon euroya ulaştı
[Fotograf: AA]

Kamu Ortamı Araştırma Enstitüsünün yayımladığı rapora göre, hükümet kuramayan, kısa ömürlü son 4 parlamentonun verimsiz çalışmaları yüzünden hazineye büyük bir masraf yüklendi.

Yapılan harcamalar, seçim sürecinin hazırlanması, pusula basımı, seçim için kırtasiye masrafları, lojistik destek ve personel eğitimi gibi birçok kaleme aktarıldı.

Ülkede 2021'den bu yana yapılan 5 genel ve bir cumhurbaşkanlığı seçiminin maliyeti 500 milyon euroya ulaşırken, en büyük harcamalar ise seçim yerlerinde çalışanlara verilen ücret oldu.

Nüfusu 6,52 milyon olan Bulgaristan'da son seçimlerin her birinde 5'er milyon kağıt pusula basılmıştı. Bu pusulalar için yapılan harcamalar son 5 seçimin her seferinde 750 bin euroya mal olmuştu.

Son seçimde yüzde 40'a kadar inen katılımı oranının, yeni erken seçimde daha da düşük olması bekleniyor.

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