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Dünya
AA 14.04.2023 15:15

BM: İtalya'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısında yüzde 300'lük artış yaşandı

Birleşmiş Milletler (BM), İtalya'ya son dönemde ulaşan düzensiz göçmen sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 300'lük artış olduğunu açıkladı.

BM: İtalya'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısında yüzde 300'lük artış yaşandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde, haftalık basın toplantısı düzenlendi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Matthew Saltmarsh, toplantıda yaptığı konuşmada, Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin durumundan endişe duyduklarını ve BM'nin yaptığı açıklamalarla bunu birçok kez gündeme getirdiğini belirtti.

"İtalya son dönemde artan göçmen krizinde süreci yönetebilmek için 6 ay süreyle olağanüstü hal ilan (OHAL) etti. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Krizin çözülmesinde katkısı olur mu?" sorusunu yanıtlayan Saltmarsh, "İtalya'da OHAL ilan edilmesinin ardından çok sayıda düzensiz göçmen ve mültecinin kabulü konusunda kapasitenin ve standartların artırılması için ilave fonlar ayrılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İtalya'ya, son zamanlarda gelen düzensiz mülteci sayısında büyük artış oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 300'lük bir artış var" ifadelerini kullandı.

İtalya’da düzensiz göçmen akını nedeniyle OHAL ilan edildi
İtalya’da düzensiz göçmen akını nedeniyle OHAL ilan edildi

İtalya'nın Akdeniz'deki göçle mücadelesinde yalnız bırakılmaması gerektiğini kaydeden Saltmarsh, deniz yoluyla gelenler için yeni nesil tahliye ve yeniden dağıtım merkezlerinin kurulması çağrılarını yineledi.

Saltmarsh, Akdeniz'de göç sorunuyla mücadele eden ülkelerin dayanışma içerisinde olması gerektiğini kaydetti.

Denizlerdeki "hayat kurtarma" çalışmalarının uzun süredir devam eden bir denizcilik geleneği olduğunun altını çizen Saltmarsh, "Bunun aynı zamanda devletlerin bir yasal görevi olduğunu yinelemeye devam edeceğiz" dedi.

Saltmarsh, Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan gemilerin batmasının trajik bir olay olduğunu belirtirken bu konuda bölgedeki kurtarma kapasitesinde büyük boşluklar olduğunu ve bunun acilen güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlilerinin yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, geçen hafta sonu 3 bin düzensiz göçmenin ulaştığı İtalya'ya bu yıl gelen göçmen sayısı, 31 bin 357'ye yükseldi.

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