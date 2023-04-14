Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.04.2023 16:07

Hindistan'da BBC'ye vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açıldı

Hindistan'da finansal suçlara bakan İcra Müdürlüğü (ED), İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yönelik ülkedeki ofislerinden elde ettiği gelir ve karları şeffaf bir şekilde beyan etmeyerek vergi kaçırmak suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Hindistan'da BBC'ye vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açıldı
[Fotoğraf: Depo Photos]

The Guardian Gazetesi'nin haberine göre, BBC'ye açılan vergi kaçırma suçlamasına ilişkin soruşturma, 14 Şubatta vergi müfettişlerinin BBC'nin ofislerindeki denetlemesinin ardından geldi.

Hindistan Maliye Bakanlığı, BBC'nin Mumbai ve Delhi'deki ofislerinde yaptığı incelemeler sonrası İngiliz yayın kuruluşunun ülkedeki ofislerinden elde ettiği gelir ve karları şeffaf şekilde beyan etmediğini iddia ederek vergi kaçırmakla suçlamıştı.

Hindistan Gelir Vergisi Departmanının yaptığı açıklamada, BBC'ye bağlı yurt dışındaki kuruluşlar tarafından Hindistan'a yapılan bazı havalelerin gelir olarak gösterilmediğine ve bu havaleler üzerindeki vergilerin ödenmediğine dair pek çok kanıt ele geçirildiği belirtilmişti.

Belgesel tepkilere yol açmıştı

Hindistan, BBC tarafından hazırlanan ve geçen ay gösterime giren "Hindistan: Modi Sorunu" belgeselinin yayınlanmasını ve belgeselden kesitlerin sosyal medyada paylaşılmasını yasaklamıştı.

Muhalifler, söz konusu yasaklamayı "basın özgürlüğüne saldırı" olarak nitelendirmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, belgeselin "maksatlı propaganda malzemesi" olduğu iddiasında bulunurken, BBC, belgeselin "titizlikle araştırıldığını ve farklı görüşleri yansıttığını" savunmuştu.

BBC, belgeselin yapım sürecinde Hindistan hükümetinin verilen cevap hakkını reddettiğini bildirmişti.

Modi'nin Gujarat eyaleti başbakanı olduğu 2002'de, çoğu Müslüman 1000'den fazla kişinin ölümüne yol açan olaylar yaşanmıştı.

ETİKETLER
Vergi Hindistan
Sıradaki Haber
BM: İtalya'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısında yüzde 300'lük artış yaşandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:34
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
17:40
Hollanda'da sahte hemşireye hapis cezası
17:28
Musk’ın trol hesaplarla mücadele birimini dağıtması Çinli ve Rus hesapları güçlendirdi
17:23
Bosnalı Sırp lider Dodik: Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ciddi düşünüyoruz
17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:11
NATO, Baltık Denizi'nde hava tatbikatı yaptı
Depremzede aile enkazda doğum yapan "Zeyna" ve yavrularını yanlarından ayırmıyor
Depremzede aile enkazda doğum yapan "Zeyna" ve yavrularını yanlarından ayırmıyor
FOTO FOKUS
Futbolun üç efsanesi THY reklamında buluştu
Futbolun üç efsanesi THY reklamında buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ